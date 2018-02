Zuidberg will durchstarten

Seit Anfang Januar ist Chris Zuidberg Profivolleyballer in der deutschen Bundesliga. Er lebt nun in einer anderen und manchmal kuriosen Welt, wie er beim Duell gegen seinen Landsmann Gilles Braas erfuhr.

Daniel Wampach

Wenn sogar 70 Fans aus Japan anreisen, um das Spiel des eigenen Teams zu sehen, dann weiß man als Sportler: Man spielt in einer guten Liga. Chris Zuidberg hat das erlebt. Seit zwei Monaten spielt er in Bühl, in der Liga des Vize-Europameisters. Dort will er sich als Profi etablieren.