BGL Ligue

Zum Saisonstart gibt's gleich zwei Spitzenspiele

Jan MORAWSKI Einige Anwärter auf den Titel in der BGL-Ligue-Saison 2022/23 stehen sich am 7. August direkt gegenüber. Die Spielzeit geht bis Ende Mai.

Gleich zwei Spitzenspiele hält der Saisonstart in der BGL Ligue bereit. Am Sonntag, dem 7. August, empfängt nicht nur Titelträger F91 Rekordmeister Jeunesse, sondern es kommt auch zum Aufeinandertreffen zwischen den beiden Mitfavoriten Hesperingen und Niederkorn. Die FLF veröffentlichte den Spielplan am Montag.

Bereits eine Woche später (14. August) kommt es dann zum Duell zwischen dem FC Progrès und Düdelingen. In der Spielzeit 2022/23 wird F91 erneut von mehreren Teams gejagt. Neben Hesperingen und Niederkorn machen sich auch Fola und Racing - allesamt mit neuen Trainern - Hoffnungen auf die Trophäe.

Jeff Strasser will in Niederkorn neu durchstarten Jeff Strasser sieht beim FC Progrès einen Verein mit „hohem Potenzial“ und „guter Basis“. Der Ex-Profi soll Niederkorn auch langfristig zu Erfolgen führen.

Der letzte Spieltag vor der Winterpause ist am 11. Dezember, bevor es am 12. Februar 2023 weitergehen wird. Die WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) hat keinen direkten Einfluss auf den Spielbetrieb. Der 30. und letzte Spieltag ist für den 21. Mai kommenden Jahres angesetzt. Das Pokalfinale soll am 26. oder 27. Mai stattfinden.



