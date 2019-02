Zu Gast bei einem Freund: East Side Pirates besuchen McKinnie

Die East Side Pirates waren in den USA, um Alfonzo McKinnie zu besuchen, der mittlerweile in der NBA spielt. Der Basketballer freute sich darüber, bekannte Gesichter zu sehen.

Alfonzo McKinnie spielt seit 2017 in der NBA. In der aktuellen Saison steht der US-Amerikaner bei Golden State unter Vertrag. Bevor McKinnie zurück in die Heimat kehrte, um in der besten Profiliga der Welt zu spielen, war der mittlerweile 26-Jährige in Luxemburg aktiv. In der Saison 2015/2016 spielte McKinnie in der Nationale 2 für die East Side Pirates. Für den Flügelspieler war es die erste Profistation, und bis heute steht er mit vielen seiner Ex-Teamkollegen in Kontakt.



So kam Trainer Christophe Ney auf die Idee, einen Mannschaftsausflug in die USA zu organisieren ...