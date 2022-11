Nächster Trainerwechsel in der LBBL: Aufsteiger Zolver ist auf der Suche nach einem neuen Coach.

Zolver trennt sich von Trainer Carlo Ferrante

Bob HEMMEN Nächster Trainerwechsel in der LBBL: Aufsteiger Zolver ist auf der Suche nach einem neuen Coach.

Zolver hat die Zusammenarbeit mit Chefcoach Carlo Ferrante und Co-Trainer Eric Bettini beendet. Das Duo hatte den Verein in die LBBL geführt, in der Gilles Weis und Co. in der Hinrunde aber nur ein Spiel gewinnen konnten.

Es ist der dritte Trainerwechsel im Oberhaus. Heffingen hatte sich schon im Oktober von Coach Tom Kries getrennt, Chris Wulff trat am Samstag als Sparta-Trainer zurück.

William Barber und Roby Horsmans übernehmen als Interimstrainer. Der Verein möchte aber schon in den kommenden Tagen einen neuen Coach präsentieren.

