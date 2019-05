UN Käerjéng hat einen neuen Trainer für die kommende Saison gefunden. Mit David Zenner rückt der bisherige Jugendkoordinator in die Verantwortung.

Zenner wird Trainer bei UN Käerjéng

Joe TURMES UN Käerjéng hat einen neuen Trainer für die kommende Saison gefunden. Mit David Zenner rückt der bisherige Jugendkoordinator in die Verantwortung.

UN Käerjéng hat einen Nachfolger für Trainer Roland Schaack gefunden, der den Verein am Saisonende verlässt. Der 33-jährige David Zenner wird von der kommenden Saison an bei der ersten Mannschaft, die in der Ehrenpromotion spielt, in der Verantwortung stehen. Er war in den vergangenen drei Jahren Jugendkoordinator beim Fusionsverein.

In der Endphase der vergangenen Saison hatte er als Interimstrainer versucht, den Aufstieg in die BGL Ligue zu schaffen, war jedoch im Barragespiel an Rosport gescheitert.