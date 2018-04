Am Montag waren Jean-Marc Klein und Jérome Rémy als Trainer von Käerjéng zurückgetreten. David Zenner übernimmt nun.

Zenner wird neuer Trainer von Käerjéng

Bob Hemmen

Das Trainerduo Jean-Marc Klein/Jérôme Rémy steht bei Käerjéng nicht länger in der Verantwortung. Am Montag wurde bekannt, dass die beiden Coaches den Dritten der Ehrenpromotion verlassen. Der Club kassierte am Sonntag vor heimischer Kulisse eine 1:4-Niederlage gegen Mertert-Wasserbillig.



Offenbar gab es Probleme zwischen den Trainern und einigen Spielern.



Neuer Trainer wird David Zenner, der bislang Jugendkoordinator war. Er wird assistiert von David Lohei und Claude Herrig. Der 32-jährige Zenner hat aber bereits als Trainer von Rodange Erfahrung in der zweithöchsten Klasse gesammelt.