Zehnter Sieg in Serie für Etzella

Am 13. Spieltag der Basketball-Meisterschaft hat Etzella die Tabellenführung souverän verteidigt.

Mit dem insgesamt zehnten Sieg in Serie bleibt Etzella die spielstärkste Mannschaft der Basketball-Meisterschaft. Am Sonntagnachmittag konnten sich Gutenkauf und Co. deutlich mit 108:80 gegen Aufsteiger Kordall behaupten. Bester Scorer bei den Ettelbrückern war Tim Coleman mit 24 Punkten vor Philippe Gutenkauf (20).

Am Samstag hatte sich Basket Esch gegen Amicale durchgesetzt (https://www.wort.lu/de/sport/basket-esch-gewinnt-das-verfolgerduell-5c1574cc182b657ad3b9bd3c).