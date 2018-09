Zehnkämpfer Mayer sorgt für Sternstunde

This is how Kevin Mayer broke the world decathlon record:



100m 10.55 (963)

LJ 7.80m (1010)

SP 16.00m (851)

HJ 2.05m (850)

400m 48.42 (889)

110mH 13.75 (1007)

DT 50.54m (882)

PV 5.45m (1051)

JT 71.90m (918)

1500m 4:36.11 (715)



Day one score: 4563

Day two score: 4573



Total: 9126 pic.twitter.com/oLk0YMfTyF