Zehn Weltrekorde in 24 Stunden

Innerhalb von nur einem Tag hat Ralph Diseviscourt zehn Weltrekorde aufgestellt. Er fuhr 24 Stunden lang im Kreis. "Das muss ich erst einmal sacken lassen", sagt der Extremradsportler.

von Daniel Wampach

"Das war der härteste Tag meines Lebens." Ralph Diseviscourt war losgefahren, um einen Weltrekord zu holen. Am Ende sind es deren zehn geworden. Er wollte in 24 Stunden so viele Kilometer wie nur möglich zurücklegen, und schon eine halbe Stunde vor dem Ende stand fest: Der 44-Jährige hatte es geschafft und die alte Bestmarke von 894,35 km überboten. Innerhalb von 24 Stunden schaffte er sogar 915,39 km.

"Mehr war wirklich nicht drin ...