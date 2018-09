Bei den Olympischen Jugendspielen in Buenos Aires werden zehn Luxemburger Athleten an den Start gehen. Missionschef wird Heinz Thews sein.

Zehn Luxemburger bei den Olympischen Jugendspielen

Joe TURMES Bei den Olympischen Jugendspielen in Buenos Aires werden zehn Luxemburger Athleten an den Start gehen. Missionschef wird Heinz Thews sein.

Zehn Nachwuchstalente werden die Luxemburger Farben bei den Olympischen Jugendspielen in Buenos Aires (6. bis 18. Oktober) vertreten.

Fanny Arendt (800 m) und Lena Kieffer (1500 m) gehen in der Leichtathletik an den Start. Nina Berton, Laetitia Maus, Nicolas Kess und Arthur Kluckers bilden die Radsportdelegation. Im Schwimmen sind Maria Perez Garcia (50 m und 100 m Freistil) sowie Bob Sauber (100 und 200 m Freistil) im Einsatz. Eléonora Molinaro schlägt im Tennis auf, während Eva Daniels im Triathlon überzeugen will.

Missionschef wird COSL-Sportdirektor Heinz Thews sein.