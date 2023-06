Die FLF-Auswahl schlägt Bosnien-Herzegowina auswärts mit 2:0 und holt in der EM-Qualifikation drei wichtige Punkte.

Yvandro Borges und Danel Sinani schießen Luxemburg ins Glück

Bob HEMMEN Die FLF-Auswahl schlägt Bosnien-Herzegowina auswärts mit 2:0 und holt in der EM-Qualifikation drei wichtige Punkte.

Luxemburgs Fußball-Nationalmannschaft gelingt am Dienstagabend in Zenica ein großer Coup. Die FLF-Auswahl setzt sich im EM-Qualifikationsspiel gegen Bonsien-Herzegowina mit 2:0 durch. Das erste Tor der Luxemburger fällt bereits in der Anfangsphase, danach verschießen die Gastgeber einen Elfmeter, ehe das FLF-Team einen weiteren Treffer bejubelt. Nach vier Spielen haben die Luxemburger bereits sieben Punkte auf dem Konto.

Die Ausgangslage

Drei Tage nach dem 2:0-Heimsieg gegen Liechtenstein will die FLF-Auswahl gegen Bosnien-Herzegowina für die erste große Überraschung sorgen.

Neben dem verletzten Mica Pinto fehlen auch Vincent Thill, der das FLF-Team am Samstag wortlos verlassen hatte sowie der von Luc Holtz suspendierte Gerson Rodrigues. Mathias Olesen und Florian Bohnert rücken für Thill und Marvin Martins in die Startelf.

Die Startaufstellung Luxemburgs. Foto: Mélanie Maps/sportspress.lu

Die Besonderheiten

Zum ersten Mal seit dem 5. September 2015, als Luxemburg dank eines späten Treffers von Sébastien Thill mit 1:0 gegen Mazedonien gewann, steht in einem EM- oder WM-Qualifikationsspiel keiner der drei Thill-Brüder im FLF-Aufgebot.

Eklat um Gerson Rodrigues war nur eine Frage der Zeit Der Rekordtorschütze Luxemburgs hat es sich auch mit dem FLF-Coach verscherzt. Doch die Tür zur Nationalmannschaft sollte offen bleiben.

Eigentlich könnten die Luxemburger zu Fuß zum Spiel gehen, schließlich sind es von der Unterkunft der FLF-Delegation nur 600 Meter bis ins Stadion Bilino Polje. Anthony Moris und Co. müssen jedoch in den Bus steigen, weil dies laut UEFA-Reglement Pflicht ist.

Ein paar wenige Luxemburger Fans unterstützen ihr Team von der Tribüne aus. Dutzend Anhänger sind für das EM-Qualifikationsspiel aus dem Großherzogtum angereist.

Die Begegnung

4.' Mit der ersten Chance der Partie bringt Yvandro Borges die Gäste in Führung. Nach einem Pass von Sinisa Sanicanin passt Adrian Leon Barisic nicht auf, Borges nimmt dem bosnischen Innenverteidiger den Ball ab, zieht am Torhüter vorbei und trifft zum 1:0.

Yvandro Borges schießt den Ball ins Tor. Foto: Mélanie Maps/sportspress.lu

7.' Anthony Moris ist bei einer scharfen Hereingabe von Gojko Cimirot zur Stelle.

13.' Kenan Kodro köpft den Ball nach einem Eckball neben das Luxemburger Tor.

15.' Florian Bohnerts Flanke findet in Mathias Olesen einen Abnehmer. Der Kopfball des 22-Jährigen ist zu ungefährlich.

18.' Glück für die Luxemburger, weil Maxime Chanots Klärungsversuch nach einer Flanke bei Kodro landet, der per Kopfball am Pfosten scheitert.

45.+1.' Nach einem Ballgewinn vor dem gegnerischen Strafraum flankt Miroslav Stevanovic den Ball ins Zentrum. Edin Dzeko verpasst die Hereingabe.

Bosnien-Herzegowina – Luxemburg 0:2 (0:1) Bosnien-Herzegowina: Sehic, Barisic, Sanicanin, Kolasinac, Dedic, Tahirovic (46.' Amir Hadziahmetovic), Cimirot (71.' Prevljak), Pjanic, Kodro (46.' Said Hamulic), Stevanovic (71.' Menalo), Dzeko Luxemburg: Moris, Jans, Mahmutovic, Chanot, Bohnert, Olesen, C. Martins, Barreiro, Danel Sinani (90.+2.' Dejvid Sinani), Curci (58.' M. Martins), Borges (82.' Carlson) Torfolge: 0:1 Borges (4.'), 0:2 Danel Sinani (74.')

Gelbe Karten: Bohnert, C. Martins, M. Martins, Moris (Luxemburg), Dzeko (Bosnien-Herzegowina) Schiedsrichter: Leibovitz, Talis, Barbiro (ISR) Zuschauer: 12.000 (geschätzt)

46.' Leandro Barreiro läuft allein auf Ibrahim Sehic zu, der das 0:2 mit einer starken Parade verhindern kann.

50.' Amir Hadziahmetovic flankt den Ball in den Strafraum, wo Stevanovic zwar an den Ball kommt, diesen aber neben das Tor köpft.

Florian Bohnert und die Luxemburger zeigen gegen Bosnien-Herzegowina um Amar Dedic (l.) und Keeper Ibrahim Sehic eine starke Leistung. Foto: Mélanie Maps/sportspress.lu

56.' Dzeko geht nach einem Duell mit Florian Bohnert zu Boden. Schiedsrichter Gal Leibovitz schaut sich die Aktion nach Rücksprache mit dem Video Assistant Referee an und entschiedet auf Foulelfmeter. Hadziahmetovic schießt den Strafstoß über das Tor.

72.' Miralem Pjanic ist aus elf Metern schussbereit, doch Barreiro geht in letzter Sekunde dazwischen.

74.' Barreiro gewinnt den Ball im Mittelfeld und passt diesen direkt auf Danel Sinani weiter. Obwohl Sehic aus seinem Kasten stürmt, bewahrt der 26-Jährige die Ruhe und trifft aus 25 Metern zum 2:0.

78.' Anthony Moris ist bei Said Hamulics Fernschuss zur Stelle.

90.+8.' Moris pariert erneut einen Schuss von Hamulic.

Die Männer des Spiels

Die FLF-Auswahl überzeugt gegen Bosnien-Herzegowina im Kollektiv. Besonders starke Leistungen zeigen Verteidiger Enes Mahmutovic und Angreifer Danel Sinani. Während Mahmutovic dafür sorgt, dass Weltklassestürmer Edin Dzeko überhaupt nicht in Erscheinung tritt und die Luxemburger kein Gegentor kassieren, glänzt sein Teamkollege in der Offensive.

Sinani erzielt nicht nur das entscheidende Tor der Partie, sondern ist während der kompletten Begegnung omnipräsent.

Danel Sinani sorgt für die Vorentscheidung. Foto: Mélanie Maps/sportspress.lu

Die Reaktion

Luc Holtz kann seine Freudentränen nach dem Sieg nicht zurückhalten. „Ich bin eine emotionale Person und habe schon am Samstag mit den Tränen gekämpft. Wir haben fantastisch gespielt. Für mich persönlich ist das der schönste Sieg, den ich miterlebt habe.“

Luc Holtz motiviert seine Schützlinge bis zum Schlusspfiff. Foto: Mélanie Maps/sportspress.lu





