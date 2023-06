Voici le bulletin de notes des Luxembourgeois. De 1 pour un match éblouissant à 6 pour une prestation catastrophique. Interagissez avec nous! Votez!

Yvandro Borges déroutant, Danel Sinani précieux

Christophe NADIN Voici le bulletin de notes des Luxembourgeois. De 1 pour un match éblouissant à 6 pour une prestation catastrophique. Interagissez avec nous! Votez!

Les Lions Rouges ont renoué avec la victoire ce samedi en dominant le Liechtenstein (2-0) pour leur troisième sortie dans cette campagne de qualification pour l'Euro allemand.

Luc Holtz a proposé une animation en 4-4-2 tout en opérant six changements dans son onze de base par rapport à la sortie contre Malte. Yvandro Borges a livré son match le plus abouti en sélection pour sa 19e apparition et Danel Sinani s’est montré disponible et là où il fallait pour débloquer une situation qui tardait à se décanter.



Anthony Moris: 4

Sa 55e sélection fut assurément l’une des plus calmes. Le gardien de l’Union Saint-Gilloise ne s’est fendu que d’une micro intervention en première période sur une demi-occasion visiteuse. Il a tenté de relancer vite à plusieurs reprises. Souvent avec à-propos.

Marvin Martins: 3

Il a tardé à se mettre au diapason comme Vincent Thill dans le couloir droit mais une fois la machine lancée, le joueur de l’Austria Vienne a fait mal à plusieurs reprises au Liechtenstein. Ses efforts répétés ont fini par éprouver les organismes adverses. Il est aussi venu rappeler qu’il pouvait être précieux dans les 16m adverses avec une tête sortie par le gardien sur un corner délivré par Sinani.

Enes Mahmutovic: 4

Préféré à Dirk Carlson en charnière centrale, le défenseur du CSKA Sofia a rendu une copie propre. Parfois challengé à la course, il ne s’est pas laissé surprendre, faisant jouer son physique si nécessaire. Il a peut-être marqué des points en vue du déplacement en Bosnie-Herzégovine.





Enes Mahmutovic s’est fendu d’un match propre à l’intervention comme à la relance. Photo: Ben Majerus

Maxime Chanot: 4



Une 60e sélection tout en douceur pour le défenseur du New York City FC. Il s’est autorisé l’une ou l’autre transversale avec une réussite toute relative et ses quelques prises de risque étaient calculées. Sortie sobre.

Laurent Jans: 4

Sa première mauvaise passe n’a pas porté à conséquence en tout début de match. Il a souvent pris son couloir gauche pour apporter le danger sans se montrer décisif en zone de conclusion malgré une poussée réclamée dans le rectangle adverse mais qui a laissé de marbre l’arbitre (22e). Faire évoluer le capitaine sur son mauvais pied ne lui rend pas service. Remplacé à la pause par Florian Bohnert.

Leandro Barreiro: 4

Le mot électron libre n’aura jamais autant collé aux basques de la dynamo de Mayence. On l’a retrouvé partout. Dans un rôle d’anguille que Holtz affectionne mais la réussite ne fut pas au bout du chemin. Auteur d’un repli défensif précieux, il fait parler son souffle pour remonter un ballon qu’il adresse peut-être un rien trop tard pour Yvandro Borges signalé hors-jeu alors qu’il venait de marquer.

Christopher Martins: 3

Face à un adversaire souvent en retard dans les duels, ce fut presque trop facile pour lui. Son aisance lui a permis de faire un bon usage du ballon dans toutes les positions. Maître de l’entrejeu, il ne s’est que rarement projeté vers les 16m adverses. Du bon boulot une fois de plus.

Vincent Thill: 4

Il a tardé à rentrer dans son match et quand il semblait à bonne température, Luc Holtz l’a sorti. Auteur de l’un ou l’autre mouvement intéressant, il a eu trop souvent tendance à rentrer sur son pied gauche à partir de la droite, ce qui permet à l’adversaire de lire assez facilement son jeu. Son incapacité à déborder lui a peut-être coûté sa place à la pause. Remplacé par Mathias Olesen.

Yvandro Borges: 3

Il tardait au jeune ailier de 19 ans de mettre les points sur les i après des dernières semaines plus compliquées. Son accélération et son dribble court ont causé des misères à un adversaire à court d’arguments pour l’arrêter. Sa frappe du gauche méritait un meilleur sort que la base du montant de Büchel. Son but annulé ne l’a pas fait sortir de son match. C’est lui qui se trouve à la base de l’ouverture du score quand il isole Rodrigues. Remplacé par Timothé Rupil (90e).

Danel Sinani: 3

On pouvait s’interroger sur sa forme après une blessure qui l’a éloigné des terrains de Championship en fin de saison. L’attaquant va plutôt bien. Dans l’axe comme en première période où il n’a pas tardé à dézoner pour créer le danger de la deuxième ligne ou plus à droite comme lors du second acte où il se trouve à point nommé pour ouvrir le score. Son dixième but en sélection a fait sauter le verrou visiteur et rendu les choses plus faciles.





Aron Sele tente de contrer Danel Sinani. L’attaquant luxembourgeois s’est à nouveau montré décisif. Photo: Ben Majerus

Alessio Curci: 5

Ce fut la plus grosse surprise dans le 11 de base de Luc Holtz. D’autant plus qu’on l’attendait dans une position plus excentrée où son explosivité peut faire des dégâts. Là, il s’est perdu dans ses courses et a manqué de justesse technique lorsqu’il hérite d’un ballon de but peu après la demi-heure de jeu. Remplacé à la pause par Gerson Rodrigues.

Gerson Rodrigues: 3

Avec une passe décisive et un but, le joker de luxe a rempli sa mission même s’il trimbale toujours son défaut de vouloir venir trop en faire près de la ligne médiane. Sa petite frappe croisée permet à Sinani de soigner ses statistiques et son envoi du gauche libère son équipe. Il facture désormais 16 buts en sélection et revient à la hauteur très symbolique de Léon Mart qui s’était montré adroit aussi face à des équipes B.





Gerson Rodrigues a communié avec les supporters après le match et son 16e but en sélection. Photo: Yann Hellers

Mathias Olesen: 4

L’entrée en jeu du joueur de Cologne à la pause a redonné un souffle supplémentaire à des Lions Rouges qui manquaient de solution. Plus direct dans son jeu que Sinani, il a fait parler son physique pour peser encore un peu plus sur un adversaire physiquement aux abois.

Florian Bohnert: 3

Plus à l’aise que Laurent Jans techniquement, il n’a pas trouvé la juste récompense à ses efforts à la passe ou à la conclusion malgré une belle tentative sortie par le gardien mais étouffée par une position hors-jeu. Lui aussi a profité de la baisse de régime physique des principautaires pour faire mal avec sa rapidité. Redevient plus qu’une option pour débuter face à la Bosnie-Herzégovine.

Timothé Rupil n’a pas compilé assez de temps de jeu pour être noté.

