Leichtathletik

Yonas Kinde und Jenny Gloden verteidigen ihre Titel

André KLEIN Bei den Cross-Country-Meisterschaften in Beles setzten sich die Favoriten durch.

Keine Überraschung bei den 106. Meisterschaften im Cross-Country in Beles. Am Sonntag setzte sich im Rennen der Männer Favorit Yonas Kinde (Celtic) auf der 10,410 Meter langen Querfeldeinstrecke in einer Zeit von 33'37'' vor seinen beiden Vereinskameraden Bob Bertemes (auf 18'') und Bob Haller (auf 23'') durch.

Bei den Frauen siegte mit Jenny Gloden (Fola) ebenfalls die Titelverteidigerin. Gloden brauchte für die 5,550 Meter lange Laufdistanz 22'56'' und war damit sechs Sekunden schneller als Anny Wolter (Fola). Die Bronzemedaille sicherte sich CSL-Läuferin Saskia Daguenet (auf 25'').

