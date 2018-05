Esteban Chaves hat am Donnerstag nach 164 Kilometern die erste Bergankunft des 101. Giro d'Italia zu seinen Gunsten entschieden.

Yates übernnimmt das Rosa Trikot

(sid) - Der Kolumbianer Esteban Chaves hat beim Giro d'Italia im ersten großen Showdown der Favoriten triumphiert. Bei der spektakulären Bergankunft am Ätna auf Sizilien setzte sich der 28-Jährige vom Team Mitchelton-Scott nach 164 Kilometern auf 1 736 m Höhe vor seinem zeitgleichen Teamkollegen Simon Yates (GB) durch, der damit das Rosa Trikot des Gesamtführenden vom Australier Rohan Dennis (BMC) übernahm.

Der zuletzt schwächelnde Topfavorit Christopher Froome (GB/Sky) hatte im Finale immer wieder Schwierigkeiten, kam aber in der ersten Verfolgergruppe an der Seite von Titelverteidiger Tom Dumoulin (NL/Sunweb) als Zehnter 26'' hinter Chaves ins Ziel, der letztes verbliebenes Mitglied einer großen Ausreißergruppe war.



Laurent Didier (Trek) kam auf der fünften Etappe als 94. (auf 17'53'') ins Ziel, während Jempy Drucker (BMC) als 169. im Ziel 26'26'' Rückstand aufzuweisen hatte. In der Gesamtwertung belegt Didier Rang 103 (auf 32'14'') und Drucker Position 152 (45'01'').



Ab Freitag wird der Giro auf italienischem Festland fortgesetzt, zunächst mit der 159,0 km langen Flachetappe zwischen Pizzo und Praia a Mare in Kalabrien. Schon am Samstag folgt die nächste Bergankunft auf 1 260 m Höhe am Kloster von Montevergine, die allerdings deutlich einfacher als der Anstieg am Ätna ist.