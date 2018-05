Auf der neunten Etappe des Giro d'Italia hat der Gesamtführende Simon Yates seine Titelambitionen untermauert. Er baute seinen Vorsprung aus.

Yates holt den Sieg bei Giro-Bergankunft

(dpa/jan) - Der britische Radprofi Simon Yates hat die schwere neunte Etappe beim 101. Giro d'Italia gewonnen und seine Ambitionen auf den Gesamtsieg untermauert. Der 25-Jährige vom Team Mitchelton setzte sich bei der dritten Bergankunft dieser Italienrundfahrt am Sonntag am Gran-Sasso-Massiv vor dem Franzosen Thibaut Pinot (FDJ) durch.

Damit baute Yates seine Führung im Kampf um das Rosa Trikot weiter aus und liegt nun 32 Sekunden vor seinem Teamkollegen Esteban Chaves (COL). Der viermalige Tour-de-France-Sieger Christopher Froome (Sky) kassierte hingegen den nächsten Rückschlag. Der Brite brach im Schlussanstieg ein und kam mehr als eine Minute nach Yates ins Ziel.



Etappe für die Sprinter

Die Luxemburger Laurent Didier (Trek) und Jempy Drucker (BMC) hatten mit dem Kampf um den Etappensieg nichts zu tun. Während Didier 84. wurde (auf 21'29''), kam Drucker als 156. ins Ziel (30'47''). In der Gesamtwertung verbessert sich der Trek-Profi um vier Plätze auf Rang 91, während sein Landsmann auf Rang 156 abrutschte.

Nach dem Ruhetag am Montag starten die verbleibenden Fahrer am Dienstag auf der zehnten der insgesamt 22 Etappen in einen Tourabschnitt, der vor allem den Sprintern des Feldes liegen dürfte. Somit könnte sich unter anderem Drucker in Szene setzen.



Christopher Froome fährt weiter nur hinterher. Foto: AFP