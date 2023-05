Das Nacht-Rennen in Luxemburg beginnt nicht erst mit dem Startschuss am Samstag. Vor allem beim Essen und Trinken können Teilnehmer einiges falsch machen.

Verpflegung und Kleidung

So bereitet man sich optimal auf den ING-Marathon vor

Jan MORAWSKI Das Nacht-Rennen in Luxemburg beginnt nicht erst mit dem Startschuss am Samstag. Vor allem beim Essen und Trinken können Teilnehmer einiges falsch machen.

Für die allermeisten Läuferinnen und Läufer fällt der Startschuss zum ING-Marathon am Samstag um 19 Uhr an der Luxexpo in Kirchberg. Geht es nach Yves Göldi, beginnt das Rennen allerdings bereits am Freitag. „Man sollte vernünftig essen, mit genug Kohlenhydraten, und auch dafür sorgen, dass man genug trinkt“, sagt der Experte, der beim Leichtathletik-Verband FLA für das Training der Langstrecken-Athleten zuständig ist.

Es gilt, den Körper vor der hohen Belastung nicht unnötig zu beanspruchen. Spezielle Diäten oder ungewohntes Essen seien vor dem Lauf keine gute Idee. „Am Renntag sollte man die letzte Mahlzeit etwa drei Stunden vor dem Start zu sich nehmen. Da der ING-Marathon ein Abendlauf ist, können die Teilnehmer normal zu Mittag essen und sich dann gegen 15 oder 16 Uhr noch einen Snack genehmigen“, erläutert Göldi. „Nicht zu empfehlen sind Lebensmittel, die schwer verdaulich sind oder zu Blähungen führen können – wie Hülsenfrüchte, Sauerkraut oder Ähnliches.“

Wer für längere Zeit und langsamer läuft, könnte ein wärmeres T-Shirt tragen. Yves Göldi

Doch auch nach dem Startschuss kann man in Sachen Verpflegung einiges falsch machen. Der Laufcoach empfiehlt, in regelmäßigen Abständen zu trinken und eventuell Kohlenhydrate – am besten in flüssiger Form – zu sich zu nehmen. „Je länger man unterwegs ist, desto wichtiger ist das“, erklärt Göldi. Wer nicht auf der Jagd nach Bestzeiten sei, könne zum Trinken und Essen auch mal 20 Sekunden stehen bleiben.

Kleidung und Verpflegung sind auch vom Wetter am Renntag abhängig. Foto: Claude Piscitelli

Wer für Marathon, Halbmarathon oder den Team Run optimal vorbereitet sein will, sollte sich auch über die Ausstattung außerhalb des Körpers Gedanken machen. Obwohl die Wahl der Kleidung logischerweise stark vom Wetter abhängt, gibt es einige Regeln. „Wer schnell und nicht so lang unterwegs ist, sollte sich nicht zu warm anziehen“, stellt Göldi klar. „Wer aber für längere Zeit und langsamer läuft, könnte ein wärmeres T-Shirt tragen. Am besten eines, das den Schweiß nach außen transportiert.“ Von langen Hosen oder „Tights“, also engen Lauf-Leggings, rät der FLA-Trainer ab.

Weniger schnell ist besser

Zu guter Letzt könnte dem erfolgreichen Rennen eine falsche Taktik im Wege stehen. Denn vor allem Läufe über 30 Minuten seien immer eine Frage der Einteilung, verrät Göldi. „Man sollte die ganze Zeit regelmäßig laufen“, sagt er. „Wie schnell das ist, hängt davon ab, wozu man fähig ist.“ Im Zweifelsfall sei weniger schnell immer besser. „Spitzen-Athleten schaffen es, einen sogenannten negativen Split zu laufen, also die zweite Rennhälfte schneller als die erste“, erklärt Göldi.

Sollte ich beim ING-Marathon starten oder nicht? Bis zum großen Laufevent in Luxemburg sind es noch etwas mehr als vier Wochen. Für wen diese Zeit als Vorbereitung reicht, erklärt ein Experte.

Für das Leistungsvermögen auf der Strecke gibt es einige Faustregeln, die allerdings nur bei Menschen Sinn ergeben, die das nötige Trainingslevel aufweisen. So kann man beispielsweise seine Zehn-Kilometer-Zeit mit 2,25 multiplizieren und hat eine Vorstellung davon, wie schnell man einen Halbmarathon (21,1 km) oder Marathon (42,2 km) laufen könnte. Allerdings, erklärt Göldi, sei die anspruchsvolle ING-Strecke für solche Hochrechnungen nicht unbedingt geeignet.

