Seit Anfang März ist die Trendsportart aus den USA Teil des nationalen Tennisverbandes. Ziel ist es, das Angebot nach und nach zu erweitern.

Neuer Schlägersport

So schnell wächst Pickleball in Luxemburg

Sarah SCHOLTES Seit Anfang März ist die Trendsportart aus den USA Teil des nationalen Tennisverbandes. Ziel ist es, das Angebot nach und nach zu erweitern.

Die früheren Weltranglisten-Ersten Kim Clijsters und Andre Agassi haben nach ihrer Karriere eine neue Leidenschaft entdeckt: Pickleball. Während der US-Amerikaner sich Anfang April ein Showmatch mit John McEnroe lieferte, spielt Clijsters regelmäßig mit der Wall-Street-Bankerin Callie Simpkins und ist seit Oktober vergangenen Jahres zusammen mit dem ehemaligen NFL-Quarterback Tom Brady Eigentümerin eines Expansionsteams der amerikanischen Major League Pickleball. Doch die beiden Tennislegenden sind bei Weitem nicht die einzigen, die das Pickleball-Fieber gepackt hat.



Über neun Millionen Spielerinnen und Spieler praktizieren diese Sportart in den USA. In Europa ist seit einigen Jahren ein konstanter Zuwachs an Athleten zu erkennen. Auch in Luxemburg gibt es seit Anfang März im nationalen Tennisverband FLT eine Pickleball-Kommission, deren Aufgabe es ist, diesen Sport zu fördern, indem sie Möglichkeiten für Akteure aller Altersgruppen und Leistungsniveaus bietet. So vervollständigt die FLT ihr Angebot nach der jüngsten Aufnahme des Padels um eine weitere Schlägersportart für alle Generationen.

Benoit Quisquater treibt die Sportart im Land voran. Foto: Stéphane Guillaume

Erfunden wurde Pickleball 1965 vom US-Amerikaner Joël Pritchard und zwei Freunden, als sie auf der Suche nach einer sportlichen Beschäftigung für ihre Kinder waren. Benannt wurde sie nach dem Familienhund Pickles, der den Bällen mit Freude nachjagte. Eine Partie Pickleball verlangt wenig Aufwand, da auf einem normalen Tennisfeld gespielt werden kann.

„Es ist eine Mischung aus Badminton, Tischtennis und Tennis. Das Spielfeld hat in etwa die Größe eines Badmintonspielfelds, der Ball ist aus Plastik mit 40 beziehungsweise 26 Löchern je nach Untergrund und der Schläger ähnelt jenem des Tischtennis. Das Netz ist niedriger als im Tennis“, erklärt Benoit Quisquater, der 2022 mit LetzPickleball den ersten Verein in Luxemburg gründete und Vorsitzender der neuen Kommission ist.

Realistische Ziele bis 2026

Pickleball ist ein sehr sozialer Sport, da er sich an alle Altersklassen richtet. Spielen kann man aktuell montags und dienstags beim TC Howald sowie donnerstags beim TC Garisart in Arlon (B). „Der internationale Verband gibt vor, dass jeder Interessierte den Sport einmal kostenlos ausprobieren kann. Da es sich in Europa um eine recht neue Bewegung handelt, ist es wichtig, sich Sichtbarkeit zu verschaffen. Die Menschen müssen sehen, dass es sich um eine Sportart handelt, die leichter zu erlernen ist als Tennis“, sagt Quisquater.

Ball und Schläger unterscheiden sich von jenen beim Tennis deutlich. Foto: Stéphane Guillaume

Ob Frau oder Mann ist dabei egal, oft wird gemischt gespielt. „Meistens haben Anfänger das Prinzip nach zehn Minuten verstanden und können schnell Spaß auf dem Platz haben. Die Kanadier sprechen von ‚tennis léger‘, verausgaben kann man sich dabei aber allemal“, so Quisquater weiter. Die Ballgeschwindigkeit ist zwar insgesamt moderater als beim Tennis, der Spielablauf aber dynamisch. Eine gute Auge-Hand-Koordination schadet keinesfalls.

Die Mitglieder der Pickleball-Kommission haben sich realistische Ziele gesetzt, sowohl kurz - als auch langfristig. In den kommenden Monaten soll Werbung für die Sportart gemacht werden, beispielsweise bei der „Nuit du sport“. Dann stehen zwei Turniere auf dem Programm. Die ersten nationalen Meisterschaften finden voraussichtlich Anfang September statt, ehe vom 13. bis 15. Oktober ein internationales Turnier für 100 bis 150 Teilnehmer im nationalen Tenniszentrum organisiert wird.

In den USA ist Pickleball bereits äußerst beliebt. Foto: AFP

Quisquater und sein Team denken aber auch über 2023 hinaus: „Um eine Interclub-Meisterschaft auf die Beine stellen zu können, braucht es Vereine. Einer reicht da leider nicht. Deshalb hoffen wir, dass wir die Anzahl bis 2026 auf mindestens fünf erhöhen können. Es laufen auch Gespräche mit Vereinen aus den Grenzregionen, um eventuell einen Wettbewerb über die Grenzen hinaus aufzubauen. Außerdem benötigen wir Tennisplätze, auf denen ausschließlich Pickleball praktiziert wird. Das erspart uns das Herrichten vor den Trainingseinheiten und erhöht insgesamt unsere Möglichkeiten.“

Die Kommission feilt auch bereits an einem nationalen Ranking, allerdings benötigt sie für dessen Ausarbeitung verlässliche Daten von Turnieren. Aktuell praktizieren rund 70 Athleten die Sportart regelmäßig im Verein, um die 520 Personen haben sie seit 2022 ausprobiert - Tendenz steigend.

Kurz erklärt Pickleball wird im Einzel oder Doppel gespielt. Der Aufschlag erfolgt unter der Hüfthöhe von unten und muss innerhalb der Grenzen im gegenüberliegenden Feld landen. Volleys sind erst nach dem dritten Schlag erlaubt. Die Non-Volley-Zone, auch „kitchen“ genannt, darf bei Volleys oder Schmetterbällen nicht betreten werden. In der Zone dürfen demnach nur Bälle, die den Boden berührt haben, geschlagen werden. Es wird bis elf Punkte gespielt, bei Gleichstand sind zwei Zähler Unterschied entscheidend. Lediglich der Spieler oder das Team mit Service-Recht kann punkten. Der Aufschlag bleibt so lange bei einem Spieler oder einer Mannschaft, wie diese punktet. Im Doppel serviert zunächst das erste, bei einem Fehler dann das zweite Teammitglied, bevor der Aufschlag an die gegnerische Mannschaft übergeht.

