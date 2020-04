Mit der Absage von Wimbledon kommt Bewegung in den Tennis-Kalender. Die BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2020 finden wohl erst im November statt.

WTA-Turnier in Kockelscheuer wohl erst im November

David THINNES

"Das Turnier 2020 findet voraussichtlich erst im November statt." Das vermeldete Danielle Maas, Turnierdirektorin der BGL BNP Paribas Luxembourg Open, am Mittwoch nach einer Telefonkonferenz mit der Profiorganisation WTA.

Maas betont aber, dass es jede Woche neue Meldungen gäbe und sich der Turnierplan permanent ändern würde. Das neue Datum werde man nur wahrnehmen können, wenn die Regierung und die Stadt Luxemburg grünes Licht geben. Einen genauen Termin gibt es noch nicht für November.

Nach der Absage von Wimbledon am Mittwoch kam Bewegung in den Tennis-Kalender. Die ganze Rasensaison wurde annulliert: Bis zum 13. Juli werden keine Turniere bei den Männern und Frauen stattfinden. Die vorherige Pause ging bis zum 7. Juni.

Wimbledonturnier findet 2020 nicht statt 2020 wird es kein Tennis in Wimbledon geben: Das Grand-Slam-Turnier auf Rasen wurde abgesagt.

In der Tenniswelt herrscht wegen der Corona-Krise großes Chaos. "Es gibt vor allem ein riesengroßes Fragezeichen hinter den US Open. Fest steht aber, dass WTA und ATP momentan nicht bereit sind, die ganze Saison abzusagen", so Maas.

