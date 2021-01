WTA-Tennisturnier vor Terminänderung

Das Tennisturnier in Kockelscheuer dürfte 2021 im September und nicht mehr im Oktober über die Bühne gehen.

Das Tennisturnier in Kockelscheuer dürfte in diesem Jahr im Spätersommer ausgetragen werden. Ging es in der jüngeren Vergangenheit im Oktober über die Bühne, wird es in diesem Jahr aller Voraussicht nach vom 11. bis zum 19. September stattfinden.

„Im vergangenen Jahr war die Corona-Situation im September nicht so angespannt wie beispielsweise im Oktober ...