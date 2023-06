Vainqueur aux tirs au but, Walferdange a perdu son trophée pour avoir aligné Corentin Baudry qui était suspendu pour cette échéance.

Sport 2 Min.

Football

Wormeldange remporte la Coupe FLF sur tapis vert

Christophe NADIN Vainqueur aux tirs au but, Walferdange a perdu son trophée pour avoir aligné Corentin Baudry qui était suspendu pour cette échéance.

Wormeldange aurait préféré soulever le trophée mais se contentera finalement d’une décision administrative qui est apparue dans le rapport hebdomadaire du tribunal fédéral de la FLF. Vendredi dernier, Corentin Baudry a offert la Coupe à Walferdange au bout de la séance des tirs au but en transformant le sien. Mais le fils d’Olivier, entraîneur à Bettembourg, n’aurait pas dû jouer cette rencontre. Il était suspendu à la suite de trois cartons jaunes reçus tout au long de cette compétition dont le dernier en demi-finale.



«Nous nous étions renseignés auprès de la FLF pour savoir si les cartons étaient remis à zéro avant les demi-finales, mais on nous a dit que non. Nous avons fait attention à nos joueurs car certains étaient sous le menace avant la demi-finale et il a fallu gérer tout ça», reconnaît le président wormeldangeois Pit Sadler.

«Oui c’est notre faute, mais les règlements sont parfois compliqués. Je suis déçu pour les joueurs qui avaient mis la cerise sur le gâteau avec cette finale remportée, mais c’est la vie et Wormeldange a raison de faire valoir ses droits», admettait, fair-play, le président walferdangeois Jean-Luc Santinelli.

«Autre chose en tête»

«En toute transparence, nous savions que Baudry avait déjà reçu trois cartons jaunes, mais nous étions absorbés par notre match et avions d’autres choses en tête. On aurait voulu gagner sur le terrain, mais c’est ainsi. On ne sait jamais comment un match peut tourner avec ou sans un joueur», ajoute le président de Wormeldange.

Finalement les fans de Wormeldange peuvent être contents: Leur équipe remporte la Coupe FLF et accède à la Promotion d'Honneur. Photo: Paul Krier

On se souviendra du match très sérieux de Baudry en charnière centrale. Auteur d’une première demi-heure chatoyante, Wormeldange était rentré dans le rang et avait subi la suite du match face à un adversaire walferdangeois malheureux en zone de conclusion et obligé de passer par la torture des tirs au but pour soulever la Coupe alors que les deux équipes s’étaient quittées dos à dos au terme des 120 minutes (2-2).

La vérité du terrain de Consdorf n’était pas celle des statuts. Battu en finale par Schieren la saison précédente, Wormeldange fête par procuration le gain de ce trophée… en même temps que l’accession à la Promotion d’Honneur où le club mosellan retrouvera Walferdange dans quelques semaines.

