Wolfsburg nach zweitem Sieg an der Spitze der Bundesliga

Der VfL Wolfsburg überrascht weiter und feiert den zweiten Sieg. Kevin Trapp verliert bei seiner Rückkehr mit Frankfurt spät gegen Werder Bremen. Hoffenheim schafft den ersten Saisonsieg.

(dpa) - Fast-Absteiger VfL Wolfsburg steht nach dem zweiten Saisonsieg zumindest vorübergehend an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Die Niedersachsen von Trainer Bruno Labbadia setzten sich am Samstag gegen Bayer Leverkusen überraschend mit 3:1 (1:1) durch. Nationaltorhüter Kevin Trapp verpasste am 2. Spieltag ein gelungenes Bundesliga-Comeback mit Eintracht Frankfurt. Der DFB-Pokalsieger unterlag Werder Bremen spät mit 1:2 (0:1).

Zwar ging Bayer beim ersten Saison-Heimspiel durch Leon Bailey (24 ...