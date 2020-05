Serge Wolf ist zurück im Land. Der Franzose wird neuer Trainer bei der US Mondorf.

Wolf neuer Coach in Mondorf

Joe GEIMER Serge Wolf ist zurück im Land. Der Franzose wird neuer Trainer bei der US Mondorf.

Eine knappe Woche nach der Trennung von Trainer Arno Bonvini, der bekanntlich nach Düdelingen als Jugendkoordinator in die F91-Jugendakademie wechselt, sind die Verantwortlichen der US Mondorf auf der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden. Serge Wolf kehrt zurück nach Luxemburg.

Der 50-jährige Franzose ist kein Unbekannter in Luxemburg. Er war während einiger Jahre Trainer bei Swift Hesperingen und trainierte die Mannschaft vom Holleschbierg in der BGL Ligue und auch in der Ehrenpromotion. Dann wechselte er nach Niederkorn und war dort bis zur vergangenen Saison Assistent von Cyril Serredszum, bevor er nach Frankreich wechselte und dort bis zuletzt in Merlebach, in der achten französischen Liga in der Verantwortung stand.

David Régis (Co-Trainer) und Abdeljalil Kella (Torwarttrainer) werden Wolf in Mondorf helfend zur Seite stehen.



Tosi nicht mehr Jeunesse-Trainer Das Experiment von Noël Tosi an der Spitze der Escher Jeunesse ist nach wenigen Monaten wieder vorbei. Auch Manager Pascal Molinari verlässt den Rekordmeister.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.