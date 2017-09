(jg) - Es sah lange Zeit gut aus für die Fahrerinnen des Teams Boels-Dolmans. Doch auf den letzten Kilometern des WM-Zeitfahrens in Bergen (N) gingen Christine Majerus und Co. etwas die Kräfte aus. Letztendlich musste der Titelverteidiger sich der Sunweb-Mannschaft geschlagen geben. 12'' fehlten Boels um den im vergangenen Jahr in Katar errungenen Titel erfolgreich zu verteidigen.

Auf der 42,5 km langen Strecke lagen Majerus und Co. bis zum 31. Rennkilometer in Front. 13'' lagen die Titelverteidigerinnen zu diesem Zeitpunkt noch in Führung, doch auf den letzten Kilometern schaltete das Sunweb-Team noch einmal ein paar Gänge höher und zog somit an Boels-Dolmans vorbei.

Lucinda Brand, Leah Kirchmann, Floortje Mackaij, Coryn Rivera, Sabrina Stultiens und Ellen van Dijk holten letztendlich die Goldmedaille, während sich Majerus, Chantal Blaak, Karo-Ann Canuel, Megan Guarnier, Amy Pieters und Anna van der Breggen mit Platz zwei begnügen mussten.



Den dritten Platz auf dem Podest sicherte sich das Team Cervélo-Bigla. Stephanie Pohl, Lisa Klein, Clara Kloppenburg, Lotta Lepistö, Cecilie Ludwig und Ashleigh Moolman-Pasio waren 28'' langsamer.