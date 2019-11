Kugelstoßer Tom Habscheid wird bei der Weltmeisterschaft der Para-Leichtathleten Zweiter. In seiner Kategorie gelingt dem Luxemburger ein Weltrekord.

WM-Silber und Weltrekord für Habscheid

Starke Leistung von Tom Habscheid: Der luxemburgische Leichtathlet hat bei der Para-WM in Dubai (UAE) nicht nur Silber gewonnen, sondern auch eine Fabelweite erzielt. Im dritten Versuch gelang dem 33-Jährigen mit 15,10 m ein neuer Weltrekord in der Kategorie F63. Damit qualifizierte er sich für die Paralympischen Sommerspiele 2020 in Tokio (JPN).

Habscheid stößt Weltrekord Para-Leichtathlet Tom Habscheid hat in Dubai einen neuen Weltrekord in seiner Kategorie aufgestellt. Die alte Marke im Kugelstoßen verbesserte er um mehr als 40 cm.

Nur der siegreiche Brite Aled Davies stieß am Sonntag mit 15,23 m weiter, allerdings in der Kategorie F42. Den drittplatzierten Sajad Mohammadian aus dem Iran (F42/14,39 m) distanzierte Habscheid deutlich.

Die Großstadt am Persischen Golf scheint dem Luxemburger zu liegen: Die alte Bestmarke von 14,97 m hatte Habscheid Ende Februar ebenfalls in Dubai beim Outdoor-Grand-Prix aufgestellt.