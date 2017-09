(DW) - Luxemburg hat die große Überraschung geschafft. Nach dem 1:0-Sieg am Donnerstag gegen Weißrussland trotzte die Fußball-Nationalmannschaft Frankreich in Toulouse beim 0:0 einen Punkt ab. 74:26 Prozent Ballbesitz und 31:3 Schüsse für die Franzosen sprechen eine klare Sprache, doch die Pogba, Mbappé und Co. trafen einfach nicht das Tor.



Wie erwartet übernahm der Vizeeuropameister, der am vergangenen Donnerstag noch mit 4:0 gegen die Niederlande gewann, von Beginn an die Kontrolle. Frankreich war fast die ganze Zeit am Ball, spielte sich eine Chance nach der anderen heraus, doch Luxemburg verteidigte stark. Immer wieder war es Philipps, der den Ball klärte.

In der 40.' hatte Griezmann die bis dato beste Möglichkeit der Franzosen, doch dessen Freistoß aus 30 m wurde von Torhüter Joubert mit einer leichten Berührung an die Latte gelenkt.

Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild: Luxemburg war praktisch nur am Verteidigen, während die Franzosen immer bessere Chancen bekamen. Doch auch die FLF-Auswahl wurde mutiger und konnte mit dem ein oder anderen Gegenstoß für Entlastung sorgen. Der eingewechselte Rodrigues ließ den Luxemburger Fans kurz den Atem stocken, als er in der 78.' bei einer Konterattacke den Pfosten traf.

Anschließend machte nur noch Frankreich Druck, doch zum Treffer reichte es nicht mehr.