Am Montagabend erfahren Fußball-Nationaltrainer Luc Holtz und seine Schützlinge, auf welche Nationen die FLF-Auswahl in der WM-Qualifikation treffen wird.

WM-Qualifikation: Spannung vor der Auslosung

Die Zeiten, in denen die Fußball-Nationalmannschaft auf möglichst hochkarätige und somit attraktive Gegner hoffte, sind vorbei. Die FLF-Auswahl will in den Qualifikationsgruppen der EM und WM mittlerweile ordentlich Punkte sammeln.

Nachdem die Mannschaft von Nationaltrainer Luc Holtz in der vergangenen EM-Qualifikation vier Zähler holte und zuletzt in der Nations League mit zehn Punkten nur knapp am Gruppensieg vorbeischrammte, warten ab März die nächsten Herausforderungen auf die Luxemburger. Mit welchen Nationen sich Laurent Jans und Co. messen werden, steht am Montagabend fest.

Die Lostöpfe

Topf 1: Belgien, Deutschland, Dänemark, England, Frankreich, Italien, Kroatien, Niederlande, Portugal, Spanien Topf 2: Polen, Rumänien, Schweiz, Schweden, Serbien, Slowakei, Türkei, Ukraine, Wales, Österreich Topf 3: Finnland, Griechenland, Irland, Island, Nordirland, Norwegen, Russland, Schottland, Tschechien, Ungarn Topf 4: Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Georgien, Israel, Luxemburg, Montenegro, Nordmazedonien, Slowenien, Weißrussland Topf 5: Andorra, Armenien, Aserbaidschan, Estland, Färöer, Kasachstan, Kosovo, Lettland, Litauen, Zypern Topf 6: Gibraltar, Liechtenstein, Malta, Moldawien, San Marino

Die Auslosung der WM-Qualifikationsgruppen findet diesmal coronabedingt virtuell statt und wird ab 18 Uhr aus Zürich in die ganze Welt übertragen. Luxemburg hat es in den vierten von insgesamt sechs Lostöpfen geschafft.

Zehn Gruppen

Die 55 Mitgliedsverbände der UEFA werden in der Qualifikation zur WM 2022 in Katar in zehn Gruppen aufgeteilt. Während in den Gruppen A bis E jeweils fünf Mannschaften um die Teilnahme an der Endrunde kämpfen, treten in den Gruppen F bis J jeweils sechs Teams an. Nur die Sieger qualifizieren sich direkt für die Weltmeisterschaft. Die Gruppenzweiten können es über die Play-offs nach Katar schaffen.

Die ersten drei Spieltage finden vom 24. bis zum 31. März 2021 statt. Ob die FLF-Auswahl dann bereits im neuen Stade de Luxembourg in Kockelscheuer antreten kann, ist noch nicht bekannt.

Vom 1. bis zum 8. September 2021 werden die Spieltage vier bis sechs ausgetragen. Die Spieltage sieben und acht sind vom 8. bis zum 12. Oktober. Die letzten beiden Duelle stehen vom 11. bis zum 16. November kommenden Jahres auf dem Programm.

Ein Jahr später beginnt am 21. November 2022 in Katar die erste Fußball-Weltmeisterschaft der bisherigen Geschichte, die gegen Jahresende stattfindet.

