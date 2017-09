(sid) - Mit einem fröhlich-bunten Fußballfest und Toren im halben Dutzend hat die deutsche Nationalmannschaft ihr WM-Ticket so gut wie gelöst. Angeführt von Doppeltorschütze Werner spielte der Weltmeister beim 6:0 gegen Norwegen berauschend und benötigt nur noch einen Punkt gegen den Verfolger Nordirland am 5. Oktober für die erfolgreiche Qualifikation zur Endrunde 2018 in Russland.



Werner (21.'/40.') erzielte im achten Länderspiel seine Tore Nummer fünf und sechs. Zudem trafen Özil (10.'), Draxler (17.'), Goretzka (50.') und Gomez (79.') für die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw, die im 17. Spiel in Serie ohne Niederlage blieb.



In derselben Gruppe war Nordirland Tschechien beim 2:0 überlegen. England drehte die Partie in der Gruppe F gegen die Slowakei und siegte mit 2:1. Die Gäste waren dabei bereits nach drei Minuten in Führung gegangen.