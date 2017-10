(jg) - Luxemburgs beste Handballer müssen sich an die eigene Nase fassen: Am Mittwochabend bestritt die FLH-Auswahl in der Coque ihre erste Partie in der Qualifikation zum WM 2019 in Deutschland und Dänemark. Gegen Finnland führte man fast während der gesamten Partie - letztendlich endete die Begegnung dennoch nur mit einem Unentschieden.



Luxemburg spielte zunächst aufmerksam, agierte aus einer kompakten Abwehr heraus und konnte sich auf einen starken Torwart Auger verlassen. Mir 14:10 ging es in die Halbzeitpause. Der Vorsprung geriet auch in der zweiten Halbzeit nie in Gefahr. Zwischenzeitlich lag die Mannschaft von Trainer Maik Handschke gar mit fünf Toren in Führung.

Wer aber nun dachte, Muller und Co. würden den Vorsprung auch in der Schlussphase über die Zeit schaukeln, der irrte sich. Luxemburgs Nationalmannschaft präsentierte sich in den letzten Minuten zu naiv, traf falsche Entscheidungen und beging leichtsinnige taktische Fehler. Das Resultat: Aus einem 23:20 drei Minuten vor Schluss wurde ein 23:23. Dabei konnten sich die Luxemburger noch bei Torwart Herrmann bedanken, der den letzten Wurf der Begegnung parierte.

Am Sonntag müssen die FLH-Männer in der Slowakei ran. Der dritte Gegner in der Luxemburg-Gruppe heißt Russland.

Maik Handschke: