von Laurent Schüssler

Nach dem 0:0 der Luxemburger Nationalmannschaft am 3. September in Toulouse gegen Frankreich hörte man im Umfeld nur belobigende Worte. Diese wohlwollende Stimmung hat sich seither allerdings geändert - seit vergangenem Samstag und einer peinlichen 0:8-Schlappe in Schweden. Heute geht es zum Abschluss der WM-Qualifikationsphase um 20.45 Uhr im Stade Josy Barthel gegen Bulgarien (Liveticker auf wort.lu ab 20.30 Uhr).



Jonathan Joubert wird am Dienstag zum voraussichtlich letzten Mal im Luxemburger Tor stehen.

Foto: Ben Majerus

Nationaltrainer Luc Holtz wollte sich an diesem Umschwung der öffentlichen Meinung allerdings nicht stören. "Wir bereiten die Begegnung vor wie immer. Wir haben das Schweden-Spiel analysiert wie wir das mit jeder Partie machen. Das Spiel ist bereits aus den Köpfen der Spieler raus. Es ist kein Geheimnis, dass es Leute gibt, die immer hinter uns stehen, und andere, die das weniger tun." Ins Detail ging der Verbandscoach allerdings nicht.

Revanche für das Hinspiel



Er konnte aber nicht davon ablenken, dass die Nationalspieler am Dienstagabend unter gewaltigem Druck stehen. Mehr als das normalerweise bei einem Länderspiel der Fall ist. Durch eine ansprechende Leistung - ganz gleich wie am Ende das Resultat ausfällt - können sie sich für das Debakel von Solna revanchieren. Im anderen Fall werden die Stimmen der Kritiker sich mehren und lauter werden. Obschon im Gros der Qualifikationsspiele eine gute Leistung geboten wurde.

Nach seiner Gelbsperre steht Laurent Jans wieder zur Verfügung.

Foto: Ben Majerus

Den Nationaltrainer lassen solche Gedanken kalt. Bulgarien ist zwar ein Gegner, der vom Papier her deutlich stärker ist als Luxemburg, zwei Punkte geben jedoch Anlass zum Optimismus. Bereits im unglücklich mit 3:4 verlorenen Hinspiel konnte Luxemburg den Südosteuropäern lange Zeit über Paroli bieten und musste sich erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit geschlagen geben. Zudem hat Bulgarien seine vier Auswärtsspiele verloren. Diese Schwäche ist auch hauptverantwortlich dafür, dass die Gäste ihre WM-Träume bereits frühzeitig ad acta legen mussten. Im heimischen Stadion gelangen immerhin vier Erfolge in fünf Spielen.



Jans kehrt zurück



Mit Ausnahme der weiterhin verletzten beziehungsweise rekonvaleszenten Bensi, Chanot und Gerson, zu denen sich vergangene Woche in Schweden noch Mahmutovic hinzu gesellte, kann Holtz aus dem Vollen schöpfen. Einblicke in seine vermeintliche Aufstellung gab er wie gewohnt keine. Neben den fußballerischen Qualitäten werden heute Abend auch mentale gefragt sein. Der Höhenflug nach dem 0:0 gegen Frankreich wurde am Samstag drastisch gestoppt. Der Sturz war umso brutaler. Die Spieler haben gegen Bulgarien die Gelegenheit, ihn zumindest etwas abzufedern.



Die voraussichtliche Mannschaftsaufstellung: Joubert, Jans, Philipps, Malget, Jänisch; O. Thill, C. Martins, Skenderovic, Rodrigues; V. Thill; Joachim