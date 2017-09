(jg) - Titelverteidiger Deutschland steht dank Hummels mit dem siebten Sieg im siebten Spiel ganz dicht vor der Qualifikation für die Fußball-WM 2018 in Russland. Das von Kapitän Müller angeführte DFB-Team löste die erste Aufgabe der WM-Saison am Freitagabend beim 2:1 in Prag gegen Tschechien ohne weltmeisterlichen Glanz. Der neue Torjäger Werner (4.') und Hummels (88.') entschieden die Partie vor 18 093 Zuschauern in der Eden Arena. Für Tschechien erzielte Darida mit einem Traumtor den zwischenzeitlichen Ausgleich (78.').



Damit führt Deutschland nach dem siebten Spieltag die Tabelle der Gruppe C mit 21 Punkten vor Nordirland (16) und Tschechien (9) an. Am Montag könnte die deutsche Nationalmannschaft im Heimspiel gegen Norwegen in Stuttgart den Gruppensieg perfekt machen. Die Nordiren siegten 3:0 in San Marino, mussten allerdings bis zur 71.' auf den erlösenden ersten Treffer warten. Norwegen gewann 2:0 gegen Aserbaidschan.



In der Gruppe F musste auch Tabellenführer England (17 Punkte) verhältnismäßig lange zittern. In Malta siegten die „Three Lions“ zwar mit 4:0, allerdings brachte Kane den Favoriten erst in der 53.' mit 1:0 in Führung – bis zur 86.' blieb es bei dem Spielstand! Auch die Slowakei (15) kann weiterhin von der WM-Teilnahme träumen. Nemec traf beim 1:0 gegen Slowenien (11), während Schottland (11) 3:0 in Litauen (5) gewann.



In der Gruppe E ist es extrem spannend: Dänemark (13) fertigte gestern den Tabellenführer Polen (16) mit 4:0 und verkürzte somit den Rückstand auf nur drei Punkte. Auch Montenegro (13) mischt ganz vorne mit. Jovetic und Co. siegten mit 3:0 in Kasachstan (2) und liegen an Position zwei. Außerdem setzte sich Rumänien (9) mit 1:0 gegen Armenien (6) durch.