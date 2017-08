Von Laurent Schüssler

"Wenn wir unter den gegebenen Umständen gegen Weißrussland einen Punkt holen würden, wäre dies eine Heldentat." Nationaltrainer Luc Holtz sieht der Realität vor dem WM-Qualifikationsspiel am Donnerstag um 20.45 Uhr im Stade Josy Barthel ins Auge. "Die vielen Ausfälle schmälern unsere Möglichkeiten. Aber ich habe Vertrauen in die Spieler, die mir zur Verfügung stehen. Jedes Spiel muss zunächst gespielt werden." Leistungsträger wie Moris, Chanot oder Gerson fehlen verletzungsbedingt. C. Martins oder Malget sind für diese Begegnung gesperrt.

Im Vorfeld hatte man sich von Luxemburger Seite aus besonders auf dieses Heimspiel gefreut. Weißrussland ist ein Gegner der, obschon vom Papier her überlegen, der FLF-Auswahl dennoch recht gut liegt. In den bisherigen neun Vergleichen gab es immerhin vier Unentschieden und - vor rund zehn Jahren in Gomel - einen 1:0-Erfolg.

Aurélien Joachim wird gegen Weißrussland die Kapitänsbinde tragen.

Foto: Ben Majerus

Das letzte Gleichspiel geht auf den Oktober des vergangenen Jahres zurück, als Joachim in der 85.' den glücklichen Ausgleichstreffer zum 1:1 erzielte. "Es war aus spieltechnischer Sicht sicherlich unser schwächstes Spiel in der WM-Qualifikation. Gleichzeitig war es das einzige, in dem wir bisher punkten konnten", rief der Verbandscoach in Erinnerung. "Daher werden wir auch dieses Mal unsere Chance suchen. Im offensiven Bereich besitzen wir einige Argumente."



Jans/Philipps in der Innenverteidigung



Weißrussland ist mitten im Umbruch. Routiniers wie Aleksander Hleb fehlen im Aufgebot. An dessen Stelle wurden junge, hungrige Spieler berufen. Das Land belegte 2011 bei der EM der U21 den dritten Platz und qualifizierte sich damit für die Olympischen Spiele ein Jahr später in London. Talent ist also vorhanden, nur reichte es bisher nicht zum großen Durchbruch. Denn auch die WM-Endrunde 2018 werden die Weißrussen nur aus der Ferne verfolgen können.



Holtz wollte sich wegen der Luxemburger Mannschaftsaufstellung bis zum letzten Augenblick alle Möglichkeiten offen halten. Es sickerte allerdings durch, dass die Paarung Jans/Philipps die verwaiste Doppelposition in der Innenverteidigung übernehmen soll. In Abwesenheit des verletzten, routinemäßigen Kapitäns Mutsch wird Joachim die Spielführerbinde tragen.

Eintrittskarten gibt es noch in der Abendkasse.



Auf wort.lu werden Sie ab 20.30 Uhr mit unserem Liveticker auf dem Laufenden gehalten.