Luxemburgs Basketball-Nationalteam hat eine Niederlage gegen Portugal kassiert.

WM-Qualifikation im Basketball

Luxemburgs Männer ohne Chance

Joe GEIMER Luxemburgs Basketball-Nationalteam hat eine Niederlage gegen Portugal kassiert.

Das hatten sich Luxemburgs beste Basketballspieler um ihren Trainer Ken Diederich ganz sicher anders vorgestellt. Zum Auftakt in die zweite Vorqualifikationsphase zur WM 2023 kassierte die FLBB-Mannschaft am Freitag in Portugal eine verdiente 74:83-Niederlage gegen die Hausherren.

Clancy Rugg und seine Teamkollegen waren nur in den ersten Minuten ebenbürtig, dann allerdings liefen die Portugiesen richtig heiß und taten den Luxemburgern vor allem immer wieder mit erfolgreichen Dreipunktewürfen - 7 von 17 waren in der ersten Halbzeit erfolgreich - richtig weh. Nach zehn Minuten lag Luxemburg mit 12:21 zurück, nach 20 Minuten betrug der Rückstand schließlich schon 19 Punkte (28:47) und man musste befürchten, dass es eine herbe Klatsche setzen würde.

Luxemburgs unverhoffte zweite Chance Portugal und Schweden heißen die Gegner für Luxemburgs beste Basketballer. Trainer Ken Diederich will mindestens ein gutes Resultat.

In der zweiten Halbzeit präsentierten sich Philippe Gutenkauf und Co. besser, von einer Wende oder von Spannung war die Partie allerdings weit entfernt. Erst in der Schlussminute kam Luxemburg auf weniger als zehn Punkte heran.

Bester Punktelieferant war bei Luxemburg Alex Laurent mit 14 Zählern. Bei Portugal stach Diogo Brito mit 20 Punkten heraus.

Schon am Samstag bietet sich Luxemburg die Chance auf Wiedergutmachung. Dann kommt es in Matosinhos zum Duell mit Schweden, das sich am Donnerstag gegen Portugal geschlagen geben musste.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.