(dpa) - Einen Tag nach dem WM-Qualifikationsspiel Deutschland gegen Tschechien, rückt der 2:1-Sieg der deutschen Mannschaft in den Hintergrund.

Grund sind eine Gruppe von etwa 200 Krawallmachern, die immer wieder mit provozierenden, rechtsradikalen Gesängen aufgefallen waren. Die Personen sollen unter anderem "Sieg Heil" gerufen haben.



Hummels und Co. verweigerten nach dem Schlusspfiff den üblichen Gang zu den mitreisenden Anhängern. „Ganz schlimm. Das fing ja schon bei der Schweigeminute an. Da gab es schon ein schlechtes Verhalten von einigen. Timo Werner wird beleidigt, bepöbelt. Dann fangen die Fans an, diesen Scheiß zu rufen. Da distanzieren wir uns komplett davon“, erklärte Hummels.

Die Hooligans, die ihre Tickets nicht über den offiziellen Verkaufsweg des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bezogen hatten und in einem angrenzenden Fanblock standen, pöbelten nicht nur gegen den Verband an.



Der Leverkusener Julian Brandt berichtete von „Gesängen mit nationalsozialistischem Hintergrund“. Hummels positionierte sich deutlich: „Das sind keine Fans, das sind Krawallmacher, Hooligans.“ Er hofft auf Konsequenzen: „Diese Leute machen den Fußball selbst kaputt und machen das wissentlich. Deshalb muss man einfach schauen, dass man sie aus dem Stadion rauskriegt.“