WM-Qualifikation

Fußball-Nationalmannschaft gelingt historischer Sieg

Jan MORAWSKI Mit dem Erfolg gegen Aserbaidschan weiht die FLF-Auswahl nicht nur das neue Stadion ein, sondern setzt auch eine Bestmarke.

Es war ein würdiges erstes Spiel im Stade de Luxembourg. Mit 2:1 gewann die Fußball-Nationalmannschaft am Mittwochabend in der WM-Qualifikation gegen Aserbaidschan. Nach einer ganz starken ersten Halbzeit gab das Team von Trainer Luc Holtz das Spiel fast noch aus der Hand.

Vor 1.700 glücklichen Fußballfans in der neuen Arena legte die FLF-Auswahl los wie die Feuerwehr. Mica Pinto traf bereits in der 8.' nach Vorlage von Danel Sinani zum 1:0. Die Luxemburger ließen ihren Gegnern keine Luft zum Atmen. Das 2:0 durch Gerson Rodrigues per Foulelfmeter (28.') war die logische Konsequenz. Zuvor war Leandro Barreiro im Strafraum gefoult worden.

Enes Mahmutovic (r.), hier gegen Mahir Emreli, und seine Defensivkollegen haben in der zweiten Halbzeit deutlich mehr zu tun. Foto: Ben Majerus

Zur zweiten Halbzeit wechselte Aserbaidschans Trainer Giovanni de Biasi dreifach - und das Spiel wurde offener. Der Anschlusstreffer fiel dennoch aus dem Nichts. Nach einem Foul von Christopher Martins schraubte Emin Makhmudiv den Ball aus 25 Metern über die Mauer in den Winkel (67.').

Die Verunsicherung war der FLF-Mannschaft nun anzumerken. Doch Kapitän Laurent Jans und Co. wehrten sich gegen die nun immer wieder anrollenden Angriffe der Gäste. Nach vier Minuten Nachspielzeit war es schließlich geschafft. Mit sechs Punkten aus drei Spielen ist es der beste Start in eine WM- oder EM-Qualifikation in der FLF-Geschichte.

