(bob) - Rund acht Millionen Zuschauer sahen sich das Spiel im Durchschnitt an, zwischendurch sogar 9,2 Millionen. Die Rede ist nicht von einem Duell zwischen Spanien und Italien oder England und Deutschland. Ausgerechnet das 0:0 zwischen Luxemburg und Frankreich am vergangenen Sonntag haben sich auf dem französischen Fernsehsender mehr Interessierte angeschaut, als die bisherigen WM-Qualifikationsspiele von Griezmann und Co.

Wie die Sportzeitung "L'Équipe" berichtet, rechnet der Sender aufgrund der spannenden Gruppe A auch am 7. Oktober bei der Partie Frankreichs in Bulgarien und drei Tage später vor heimischer Kulisse gegen Weißrussland mit hohen Quoten. Falls "Les Bleus" dann doch in die Play-offs müssen, könnte erneut ein neuer Rekord verbucht werden.

Auch wenn die Zuschauer im ausverkauften Stadium de Toulouse am Sonntag somit nicht begeistert von der Leistung ihres Teams waren, ist das Interesse an der Mannschaft von Trainer Didier Deschamps nach wie vor groß.