(bob) - Für die FLH-Auswahl stehen im Oktober die zwei ersten Begegnungen in der WM-Qualifikation auf dem Programm. Das Team von Trainer Adrian Stot empfängt Finnland am 25. Oktober um 19 Uhr im Gymnase der Coque in Kirchberg.

Vier Tage später treten die Handballer in Povazska Bystrica an, wo es um 16 Uhr gegen die Slowakei geht. Während sich die FLH-Auswahl gegen Finnland gute Chancen ausrechnet, geht man ins Duell mit den Slowaken als Außenseiter.

Die anderen Partien der WM-Qualifikation, in der Luxemburg in der Gruppe A ebenfalls noch auf Russland trifft, müssen noch terminiert werden.