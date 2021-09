Gegen Favorit England haben die Luxemburger Fußballerinnen wie erwartet keine Chance. Das Spiel im Stade Luxembourg endet zweistellig.

WM-Qualifikation

FLF-Frauen kassieren drei Tore in der Nachspielzeit

In der WM-Qualifikation hat die luxemburgische Fußball-Nationalmannschaft der Frauen eine hohe Niederlage kassiert. Gegen Favorit England verlor das Team von Nationaltrainer Dan Santos am Dienstagabend im Stade de Luxembourg mit 0:10.

Nach der 0:4-Niederlage zum Auftakt in Nordirland gelang der FLF-Auswahl also erneut kein Treffer. Die Britinnen hingegen zeigten sich vor allem in den letzten Minuten in Torlaune: Die Treffer von Millie Bright, Rachel Daly und Bethany England fielen in der Nachspielzeit. Außerdem trafen Ellen White (12.', 17.'), Nikita Parris (27.') Alex Greenwood (37.', 47.'), Jessica Berscheid (62.', Eigentor) und erneut Bright (79.').

Am 22. Oktober geht es für die FLF-Frauen in Österreich weiter.

