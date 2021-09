Die Fußball-Nationalmannschaft kassiert am Samstag in Belgrad gegen Serbien die zweite Niederlage der WM-Qualifikation.

WM-Qualifikation

FLF-Auswahl verpasst den nächsten Coup

Bob HEMMEN Die Fußball-Nationalmannschaft kassiert am Samstag in Belgrad gegen Serbien die zweite Niederlage der WM-Qualifikation.

Drei Tage nach dem 2:1-Sieg gegen Aserbaidschan wollte die FLF-Auswahl am Samstag in der WM-Qualifikation für eine Überraschung sorgen. In Belgrad kassierten die Luxemburger allerdings eine 1:4-Niederlage gegen Serbien.

Mit "Mojos Sportschau" erobert Deville das Internet Maurice Deville ist nicht nur Fußball-Nationalspieler, sondern auch ein erfolgreicher Twitch-Streamer. Starthilfe gab's vom Schwager.

Die Gastgeber gingen im Stadion Rajko Mitic nach 22 Minuten in Führung, als Sergej Milinkovic-Savic einen starken Pass in den freien Raum spielte und Aleksandar Mitrovic Gegenspieler Dirk Carlson davonlief, bevor er zum 1:0 traf.

In der 35.' erhöhte der Angreifer auf 2:0, nachdem Filip Kostic zunächst ungestört flanken konnte und Mitrovic per Kopf zur Stelle war.

Aleksandar Mitrovic ist der Mann des Spiels. Foto: Ben Majerus/sportspress.lu

In der zweiten Halbzeit blieb Serbien das bessere Team, konnte die eigenen Chancen aber zunächst nicht in weitere Tore ummünzen. Als der eingewechselte Olivier Thill in der 77.' zum 1:2 traf, hatten die Gäste wieder Hoffnung. Allerdings unterlief Maxime Chanot fünf Minuten später ein Eigentor zum 1:3.

Gerson Rodrigues muss kurz vor dem Abpfiff vom Platz. Der Luxemburger sieht sich die letzten Sekunden aber noch an. Foto: Ben Majerus/sportspress.lu

In der Nachspielzeit sah Gerson Rodrigues nach einem Zweikampf in der 90.+5.' die Gelb-Rote Karte. Eine Minute später sorgte Nikola Milenkovic per Kopfball für den 4:1-Endstand.

Nach vier Partien belegen die Luxemburger in der WM-Qualifikationsgruppe A mit sechs Punkten weiterhin Platz drei.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.