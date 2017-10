von Laurent Schüssler aus Solna

Das WM-Qualifikationsspiel zwischen Schweden und Luxemburg am Samstag um 18 Uhr in Solna interessiert nicht nur die Fans beider Nationen. Auch die Niederlande verfolgen aufmerksam den Ausgang dieses Spiels. Die "Oranje", aktuell mit drei Punkten Rückstand auf Schweden auf Rang drei liegend, empfangen am Dienstag die Skandinavier in Amsterdam zum womöglich entscheidenden Duell. Ein niederländischer Journalist wollte daher am Freitag von Schwedens Nationaltrainer Janne Andersson wissen, nach wie vielen Toren er beim voraussichtlichen Erfolg gegen Luxemburg zufrieden wäre. Wohl wissend, dass die Tordifferenz am Ende den Ausschlag geben könnte.

Andersson ließ sich nicht aus der Reserve locken: "Zufrieden bin ich, wenn wir gegen Luxemburg gewinnen sollten. Das ist unser primäres Ziel. Was die Zahl der Tore anbelangt, darüber können wir später reden, wenn wir die drei Punkte in Schweden behalten haben." Der schwedische Verbandscoach lobte die Fortschritte der Luxemburger Nationalmannschaft im Verlauf dieser Qualifikationsphase: "Vor allem die Abwehr hat eine interessante Entwicklung durchlebt. So gesehen hat uns das Unentschieden Luxemburgs in Frankreich schon überrascht, es war aber meines Erachtens weniger sensationell als es vielleicht dargestellt wurde. "

Ein Hexenkessel in Solna

Knapp 30 Stunden vor dem WM-Qualifikationsspiel zeigte sich die schwedische Mannschaft recht entspannt. Das Training am Donnerstag in der modernen Friends Arena fand, recht ungewöhnlich, über die Mittagsstunde statt und wurde von über 50 Journalisten verfolgt. Ein Zeichen, wie populär der nationale Fußball derzeit in Schweden ist. Das Stadion wird am Samstag mit 50.000 Zuschauern, darunter 50 bis 70 Luxemburger Fans, ausverkauft sein.

"Und es wird sehr laut werden am Samstagabend", warnte Niklas Bodell, der Pressespecher des schwedischen Verbandes, lachend. "Wir sind selbst überrascht über diesen starken Zuspruch."

Das Luxemburger Wort hält sie am Samstag ab 17.45 Uhr mit seinem Liveticker auf dem Laufenden.