von Bob Hemmen (Rotterdam)

Vor sieben Monaten kassierte die FLF-Auswahl eine 1:3-Niederlage gegen die Niederlande. Am Freitagabend findet in Rotterdam um 20.45 Uhr das Rückspiel der WM-Qualifikation statt.



"Wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen", fordert Luc Holtz von seinen Schützlingen, die im Stadion Feijenoord, das knapp 52 000 Zuschauern einen überdachten Platz bietet, vor einer schweren Aufgabe stehen. Der Nationaltrainer, der gegen den Vizeweltmeister von 2010 u.a. auf Moris, Mutsch (beide verletzt), Philipps, da Mota, Joachim (alle Gelbsperre) verzichten muss, trifft auf ein niederländisches Team mit neuem Coach. Zudem steht hinter dem Einsatz von Gerson (Rückkehr nach Oberschenkelverletzung) noch ein Fragezeichen. Chanot (leichte Oberschenkelzerrung fällt dagegen wohl aus. Er musste am Donnerstag das Training abbrechen, weil er zu viele Schmerzen hatte.



Dick Advocaat wird gegen Luxemburg sein Comeback an der Seitenlinie der Niederländer feiern. Zudem steht Sneijder im Mittelpunkt. Der Mittelfeldspieler wird durch seinen 131. Einsatz an seinem 33. Geburtstag wohl Rekordnationalspieler.

Besser als im Hinspiel



Doch die Luxemburger wollen sich nach dem 2:1-Heimsieg gegen Albanien am vergangenen Sonntag nicht vor "Oranje" verstecken. "Das Hinspiel haben wir in der letzten halben Stunde verloren. Wenn ich sechs Mal hätte auswechseln können, hätte ich es mit Sicherheit getan. Nach 60 Minuten hat man einigen Spielern angesehen, dass die Beine schwerer wurden. Ich bin nach der Partie gegen Albanien jedoch davon überzeugt, dass einzelne Spieler physisch in einem besseren Zustand sind als im Hinspiel. Die vergangenen Auftritte und Resultate zeigen unsere Qualität", erklärt Holtz.

Wie gegen Albanien vertraut Holtz in Abwesenheit von Mutsch auf Jans als Kapitän. Der 24-Jährige möchte mit seinen Teamkollegen am Freitagabend dafür sorgen, dass die derzeit kriselnden Niederländer gegen Luxemburg noch nicht zurück in die Erfolgsspur finden.



Voraussichtliche Aufstellung: Schon - Jans, Malget, Mahmutovic, Jänisch - Rodrigues, Martins, Gerson, S. Thill - Bensi, Turpel