(DW) - Auf den ersten Blick ist das Estadio Hernando Sile in Bolivien nicht besonders. Die farbigen Stühle sind verblasst, wegen einer Leichtathletikbahn rund ums Spielfeld sehen die Zuschauer in den vordersten Reihen hinter den Toren nur wenig.

Und trotzdem ist es eines der kuriosesten Stadien der Welt, denn es liegt in der Stadt La Paz auf einer Höhe von 3 637 m. Eigentlich hatte die FIFA 2007 eine Höhengrenze von 3 000 m für WM-Qualifikationsspiele festgelegt, die 1930 erbaute Spielstätte bekam aber eine Ausnahmegenehmigung.

Ob es an der dünnen Luft lag, dass Brasilien in der südamerikanischen WM-Qualifikation nicht über ein 0:0 gegen Bolivien herauskam? Kann sein. Denn in den vergangenen drei WM-Qualifikationskampagnen kam das Heimteam im Estadio Hernando Sile auf zehn Siege und neun Unentschieden, während Bolivien auswärts nur zwei Unentschieden und keinen Sieg aufzuweisen hat.

Brasilien wird es am Donnerstagabend (Ortszeit) recht egal gewesen sein. Neymar und Co. sind nämlich bereits für die WM 2018 in Russland qualifiziert, anders als Argentinien, das gegen Peru nur 0:0 spielte und in der Nacht zu Mittwoch gegen Ecuador gewinnen muss. Auch Messi und Co. unterlagen Bolivien in La Paz.



Brasiliens Verband hatte zumindest vorgesorgt. Um dem Sauerstoffmangel der Spieler entgegenzuwirken, wurden extra Geräte angeschafft, um die Stars nach der Partie versorgen zu können.