(jg) - Julien Henx hat am Mittwochmorgen bei der Schwimm-Weltmeisterschaft in Budapest eine überzeugende Vorstellung abgeliefert. In den Vorläufen über 100 m Freistil unterbot Henx seinen eigenen Luxemburger Landesrekord.



Im siebten der zwölf Vorläufe ging der 22-Jährige an den Start und schlug nach 50''06 an, somit war er um fünf Hundertstelsekunden schneller als die nationale Bestmarke. Diese hatte er vor wenigen Wochen bei den JPEE in San Marino aufgestellt. Den Vorlauf von Henx gewann der Kasache Adil Kaskabay in 49''81.



Für das Halbfinale der 16 Schnellsten reichte die Zeit von Henx nicht. Um diesen Sprung zu schaffen, wäre eine Zeit von 48''80 vonnöten gewesen. Henx belegt letztendlich unter 113 Startern Platz 49.



Schnellster in den Vorläufen war der Australier Cameron McEvoy in 47''97.



Stacchiotti enttäuscht



Weniger berauschend war die Vorstellung von Raphaël Stacchiotti. Über 200 m Lagen blieb der Olympia-Teilnehmer hinter den Erwartungen zurück. Im fünften und letzten Vorlauf ging der Luxemburger auf der Bahn eins an den Start und schlug nach 2'01''60 an.



Rang 23 steht letztendlich für Stacchiotti zu Buche, 44 Schwimmer waren über 200 m Lagen am Start.



Besonders ärgerlich: Wäre Stacchiotti an seinen nationalen Rekord (2'00''21) herangekommen, hätte er sich für das Halbfinale qualifiziert, denn 2'00''23 hätten gereicht.



In 1'56''46 war der Japaner Kosuke Hagino am Mittwochmorgen der Schnellste.