WM im Zeitfahren: Wirtgen verpasst Topplatzierung

Daniel WAMPACH Tom Wirtgen konnte bei der Radsport-WM im U23-Zeitfahren nicht groß auftrumpfen. Der Luxemburger kam schlussendlich auf den 26. Platz.

Nach dem vierten Platz im Vorjahr waren die Erwartungen an Tom Wirtgen hoch. Bei der Zeitfahr-WM der U23-Radfahrer in Innsbruck fuhr der Radsportler am Montag schließlich auf den 26. Rang. Nach den knapp 28 km hatte der Luxemburger einen Rückstand von 1'31'' auf den neuen Weltmeister Mikkel Bjerg.

Der Däne hat seinen Titel äußerst dominant verteidigt, die Konkurrenz hatte keine Chance. Bjerg war in 32'31'' mehr als eine halbe Minute schneller als Brent van Moer aus Belgien, Dritter wurde Bjergs Landsmann Mathias Norsgaard mit 38'' Rückstand.

Wirtgen, der vor einer Woche bei der Tour de Moselle gestürzt war, hatte beim Zeitfahren große Schmerzen in der Hüfte und kam deswegen nicht an sein normales Leistungsvermögen heran.



Neben Wirtgen war mit Pit Leyder ein weiterer Luxemburger am Start. Er wurde am Ende 50. und war 3'08'' langsamer als Bjerg.

Schon am Montagmorgen bestritten die Juniorinnen das WM-Zeitfahren, allerdings ohne Luxemburger Beteiligung. Dort holte sich die Niederländerin Rozemarijn Ammerlaan den Titel.