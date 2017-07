(DW) - Bei den Weltmeisterschaften im Schwimmen ist Julien Henx über 50 m Freistil nicht an seine Rekordzeit von 22''81 herangekommen.



Im achten Vorlauf belegte der 22-Jährige am Freitagmorgen in Budapest Rang drei in einer Zeit von 22''98 und blieb damit 17 Hundertstelsekunden unter seiner eigenen nationalen Bestmarke, die er bei den JPEE in San Marino im Juni aufgestellt hatte. Unter 118 Klassierten kam Henx auf Rang 52. "Ich hatte ein gutes Gefühl und dachte wirklich, das Rennen wäre schneller gewesen", so Henx, der sich trotzdem mit seiner Zeit zufrieden zeigte.



In seiner Serie war der Ire Shane Ryan in 22''79 am Schnellsten. Doch wie Henx verpasste Ryan das Halbfinale deutlich. Dafür wäre eine Zeit von 22''18 nötig gewesen. Der Brasilianer Bruno Fratus setzte in 21''51 die Topzeit.



Über 800 m Freistil schlug Monique Olivier als Fünfte des zweiten Vorlaufs an. In 8'54''27 erreichte die 19-Jährige eine solide Zeit, war damit aber 8''90 langsamer als ihr eigener Landesrekord.



Schnellste in ihrer Serie war Julia Hassler aus Liechtenstein (8'34''13). Doch auch diese Zeit genügte nicht zum Finaleinzug, für den 8'30''66 zu schlagen gewesen wären. Insgesamt war Katie Ledecky (USA) in 8'20''24 die Schnellste, Olivier erreichte Rang 25.