(jg) - Topfavorit Tom Dumoulin hat sich den Weltmeistertitel im Einzelzeitfahren bei der Radsport-WM in Bergen (N) gesichert. Der Niederländer dominierte die Konkurrenten und gewann souverän vor Primoz Roglic und Christopher Froome. Bob Jungels schrammte knapp an einer Top-Ten-Position vorbei und fuhr auf der 31 km langen Strecke auf Position elf.

Dumoulin dominierte den Wettkampf nach Belieben. Er krönte sich nicht nur zum ersten niederländischen Zeitfahr-Weltmeister der Geschichte. Auch ist Dumoulin der erste amtierende Grand-Tour-Gewinner seit 18 Jahren, der sich im gleichen Jahr das Regenbogentrikot im Kampf gegen die Uhr gesichert hat.



Dumoulin gewann die Goldmedaille in 44'41'' mit beeindruckenden 57''79 vor Primoz Roglic (SLO), dem ehemaligen Skispringer und Tour-de-France-Etappensieger im Sommer. Rang drei geht an den Briten Christopher Froome, der als Dritter bereits 1'21''25 zurücklag.



Tony Martin (D), der im Vorjahr in der Wüste Katars zum vierten Mal triumphiert hatte, ging als Titelverteidiger als letzter Starter auf die Strecke und hatte bei einsetzendem Regen zunächst größere Probleme als erwartet. Letztendlich wurde der Titelverteidiger Neunter.

Jungels steigert sich



Der Rückstand von Jungels betrug im Ziel 1'49''46. Der 24-Jährige war verhältnismäßig langsam gestartet, war 27. bei der ersten Zwischenzeit, fand dann aber immer besser zu seinem Rhythmus und zog insbesondere in der 3,4 km langen Schlusssteigung noch an so manchem Konkurrenten vorbei.

Der einzige Luxemburger kann mit dem Resultat durchaus leben: Im vergangenen Jahr in Katar war er Zehnter geworden, diesmal reichte es also zu Rang elf. Dabei hält sich der Rückstand nach vorne in Grenzen: Nur 28'' fehlen dem Zweiten der Landesmeisterschaften im Chrono zur Bronzemedaille.

Am Sonntag ist Jungels erneut im Einsatz. Dann bestreitet er an der Seite von Jempy Drucker und Alex Kirsch das WM-Straßenrennen.