WM 2026: Die FLF tendiert zu Marokko

Wer richtet die WM 2026 aus? Die USA, Mexiko und Kanada treten gemeinsam gegen Marokko an. Die FLF wird am Mittwoch aller Voraussicht nach für das nordafrikanische Land stimmen.

Am Mittwoch wird beim FIFA-Kongress in Moskau entschieden, wer die WM 2026 ausrichten wird. USA, Mexiko und Kanada treten gemeinsam gegen Marokko an. Wahlberechtigt sind erstmals alle FIFA-Mitglieder, nicht nur die "Regierung" im Council. Damit wird auch der Luxemburger Fußballverband abstimmen. Eine einfache Mehrheit reicht zur WM-Vergabe aus.



FLF-Präsident Paul Philipp befindet sich zusammen mit Vizepräsident Charles Schaack und Generalsekretär Joël Wolff in Moskau ...