Wirtz: "Wir gewinnen gegen Käerjeng"

David THINNES Am Freitag beginnt die Titelgruppe in der Handballmeisterschaft. Auf wort.lu tippen Spieler, Trainer und Co. die Begegnungen. Den Auftakt macht Tommy Wirtz.

"Ich tippe auf einen Sieg von uns gegen Käerjeng", so die Prognose von Tommy Wirtz zum ersten Spieltag der Titelgruppe in der Handballmeisterschaft. Auf wort.lu tippen in den kommenden Wochen Spieler, Trainer und Co. den Ausgang der Play-off-Begegnungen. Der Kapitän des HB Düdelingen hatte sich im Januar einen Bänderriss im Fuss zugezogen ...