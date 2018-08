"Wir wollen uns qualifizieren"

Am Mittwoch beginnt für die Luxemburger Volleyballmänner die EM-Qualifikation. Nationaltrainer Dieter Scholl verrät im Gespräch mit dem "Luxemburger Wort" die Ziele.

Dieter Scholl ist optimistisch für die Volleyball-EM-Qualifikation der Männer, die am Mittwoch mit dem Duell gegen Griechenland beginnt. Der Nationaltrainer will nicht, dass diese Kampagne "nur eine schöne Sommerreise" wird.

Dieter Scholl ist im August nicht oft zu Hause. Das Gespräch mit dem Nationalcoach der Volleyballmänner vor der EM-Qualifikation, die am Mittwoch in Griechenland beginnt, fand vergangene Woche statt, an einem Tag, an dem der Deutsche zwischen zwei Lehrgängen kurz zu Hause war, um seine Wäsche zu machen und noch einmal Zeit mit der Familie zu verbringen. Mit dem neuen EM-Format kommt eine ganz neue und unterschiedliche Belastung auf das FLVB-Team zu. Scholl hat darauf reagiert.



Dieter Scholl, die FLVB-Mannschaft hat vor der EM-Kampagne zwei Lehrgänge absolviert: Anfang August in der Schweiz und dann eine Woche in Slowenien ...