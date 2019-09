Wimbledonsiegerin Kerber spielt in Kockelscheuer

Die BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2019 finden mit einer Wimbledonsiegerin statt: Angelique Kerber schlägt in Kockelscheuer auf.

David THINNES Die BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2019 finden mit einer Wimbledonsiegerin statt: Angelique Kerber schlägt in Kockelscheuer auf.

Drei Grand-Slam-Turniere hat Angelique Kerber in ihrer Karriere gewonnen. Die Deutsche tritt 2019 bei den BGL BNP Paribas Luxembourg 2019 (12. bis 20. Oktober) an. Das gaben die Veranstalter am Mittwochabend auf einer Pressekonferenz beim Titelsponsor BGL BNP Paribas bekannt.

Elise Mertens ist 2019 an Nummer zwei gesetzt. Foto: Fernand Konnen

Die ehemalige Nummer eins erlebt ein schwieriges Jahr. Bei zwei Grand-Slam-Turnieren - French Open und US Open - schied die 31-Jährige in Runde eins aus. Die Bilanz lautet: 25 Siegen und 16 Niederlagen. Dennoch stehen auch noch zwei Finalteilnahmen in Indian Wells (USA) und Eastbourne (GB) zu Buche.

Julia Görges hat das Turnier 2018 gewonnen. Foto: Fernand Konnen

Kerber könnte in Kockelscheuer auch auf eine Landsfrau treffen. Julia Görges (D/25) versucht ihren Titel aus dem Vorjahr erfolgreich zu verteidigen. Bei 23 Ausgaben ist dies bislang nur Kim Clijsters gelungen: Die Belgierin gewann das Turnier von 2001 bis 2003.

Mit Minella, ohne Molinaro

Aus Luxemburger Sicht werden die Tennisfans im Hauptfeld Mandy Minella (154) zu sehen bekommen. Die 33-Jährige erhält vom Veranstalter die Wildcard vom Veranstalter für die am besten platzierte FLT-Spielerin.

Die zweitbeste Luxemburgerin Eléonora Molinaro (332) wird nicht bei der diesjährigen Ausgabe zu sehen sein. Die 19-Jährige verzichtete auf eine Wildcard für die Qualifikation.