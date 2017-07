(sid) - Titelverteidiger Andy Murray ist in Wimbledon überraschend im Viertelfinale ausgeschieden. Der 30 Jahre alte Schotte unterlag dem Amerikaner Sam Querrey nach 2.42' sichtlich angeschlagen 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 1:6, 1:6 und muss um seine Führung in der Weltrangliste bangen. Gewinnt Novak Djokovic das Turnier im All England Club, löst er Murray an der Spitze ab.

Querrey (29) erreichte derweil bei seinem 42. Grand-Slam-Turnier zum ersten Mal das Halbfinale. Mehr Anläufe hat noch kein Spieler in der Geschichte des Profitennis (seit 1968) gebraucht. "Ich bin selber noch schockiert. Halbfinale - ein Traum wird wahr", sagte Querrey nach dem Coup.

Querrey, der im vergangenen Jahr die Siegesserie des Serben Djokovic bei Grand-Slam-Turnieren beendet hatte, trifft nun auf Muller-Bezwinger Marin Cilic (CRO).



Murray hatte bereits einen Teil der Vorbereitung auf Wimbledon wegen Hüftproblemen verpasst. Seine Hüfte habe bereits "das ganze Turnier wehgetan", sagte Murray, suchte aber nicht nach Ausreden: "Ich habe nicht gut genug gespielt, um länger dabei zu bleiben. Sam hat am Ende großartig aufgeschlagen. Ich habe mein Bestes gegeben, bin stolz darauf, aber jetzt traurig, dass es vorbei ist."